Ночью ожидаются сильные дожди, непогода продолжится и в четверг

В Курземе местами пройдут кратковременные осадки, а в центральных районах страны до утра сохранится малооблачная погода без дождей.

При слабом или умеренном северном и северо-западном ветре температура ночью опустится до -2...+3 градусов, однако местами на побережье и в восточных районах будет теплее - около +4...+6 градусов.

В четверг по всей территории Латвии пройдут обильные дожди, хотя в Латгале осадки постепенно прекратятся. В районе Вентспилса значительных осадков не ожидается.

В четверг усилится умеренный северный ветер, на побережье Курземе и в Юрмале его порывы будут достигать 17 метров в секунду. В Видземе ветер постепенно повернет на северо-восток, а в Латгале и Селии будет дуть южный и западный ветер.

В Риге ночью будет малооблачно, но в четверг погода ухудшится, будет пасмурно и дождливо, местами ожидаются обильные осадки. Ветер ночью стихнет, температура воздуха составит около +5 градусов, в окрестностях возможны заморозки. Днем будет дуть умеренный северный ветер, воздух прогреется максимум до +9 градусов.

Галерея: Дожди над Ригой