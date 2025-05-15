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В четверг на большей части Латвии пройдут дожди; возможен мокрый снег

Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг на большей части территории Латвии пройдут дожди, во многих местах - продолжительные, местами - сильные, на юго-востоке страны возможен мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Днем в восточных краях, начиная с районов, граничащих с Беларусью и Россией, осадки прекратятся.

Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, на Курземском побережье и в Юрмале вечером ожидаются порывы до 16 метров в секунду. В Селии и Латгале прогнозируется западный ветер, который затем сменится южным.

Максимальная температура воздуха составит +5...+11 градусов.

В Риге будет пасмурно, ожидаются продолжительные дожди, временами сильные. При умеренном северном ветре температура воздуха не превысит +9 градусов.

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