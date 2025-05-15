В ближайшее время ожидаются последние весенние заморозки

В ближайшие сутки продолжатся дожди. В пятницу во многих районах Латвии выпадет больше осадков, чем в четверг, местами возможен мокрый снег, на юге страны осадков будет меньше. В субботу солнце будет чередоваться с облаками и в основном ожидаются лишь кратковременные дожди, а в воскресенье вновь пойдет продолжительный дождь. И на следующей неделе временами прогнозируются осадки.

В конце этой недели температура воздуха в основном сохранится ниже +15 градусов, в начале следующей недели она может достичь +20 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в середине следующей недели в Латвию снова поступят более прохладные воздушные массы с севера, 22-24 мая температура воздуха ночью местами опустится до 0...-2 градусов, во многих районах страны ожидаются заморозки в верхних слоях травы.

После 25 мая температура воздуха, вероятно, уже не опустится ниже нуля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе средняя температура воздуха в Латвии ожидается на три градуса ниже нормы, в последующие недели температура должна быть на уровне нормы и выше нее.