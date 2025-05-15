Когда ждать потепления? Новый прогноз синоптиков

На этой неделе по-прежнему будет преимущественно облачно и дождливо, ночью ожидаются заморозки, а на побережье - порывистый ветер.

На новой неделе количество осадков уменьшится, солнце будет светить часто, воздух станет теплее, хотя в конце следующей недели в Латвию снова придут более холодные воздушные массы.

В выходные в Латвии пройдет Рижский марафон. В субботу, 17 мая, небо останется преимущественно облачным, местами прояснится. Ночью осадки ожидаются лишь в отдельных районах, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, местами образуется туман, затрудняющий видимость. Днем в большинстве районов страны ожидаются дожди.

Ночью воздух остынет до +2, +6 градусов, а днем прогреется до +10, +14 градусов.

В воскресенье, 18 мая, погода останется похожей - облака закроют большую часть неба, ожидаются продолжительные дожди, местами возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, который днем усилится, вечером на Курземском побережье порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью будет держаться около +4, +9 градусов, днем будет до +15, +16 градусов.

В ближайшие дни ожидаются осадки, которые усилят сток рек. Местами возможен резкий подъем уровня воды. На отдельных участках рек возможен подъем на 0,8-1,5 метра, с затоплением пойм и низменных участков.