Пятница встретит сильной непогодой - дожди, а местами и снег

В Латгале, в том числе в окрестностях Резекне, ранним утром также шел снег, но снежный покров не образовался. В ближайшие часы в южной части Видземе ожидается кратковременный снежный покров, который также возможен в окрестностях Риги.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая поздняя известная дата появления снега на земле в Латвии весной - 29 мая 1953 года в Казданге. Высота снежного покрова тогда достигла пяти сантиметров.

Также известно, что 25 мая 1951 года в Дагде был снежный покров высотой в десять сантиметров.

Уже сообщалось, что самые сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в пятницу пройдут утром и в первой половине дня в Видземе, включая столицу, и в середине дня в Курземе. В Видземе и Курземе действует желтое предупреждение о сильном дожде - количество осадков может достигнуть 25 миллиметров.

Днем, начиная с юго-востока страны, облачность уменьшится и засияет солнце, но во второй половине дня и вечером во многих местах снова пройдет кратковременный дождь, возможен град.

Ветер будет преимущественно слабым, при осадках порывами до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем и вечером повысится до +6...+11 градусов, на юго-востоке до +12...+14 градусов.

В Риге ожидается сильный дождь и мокрый снег, осадки закончатся во второй половине дня, вечером снова возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха к вечеру поднимется до +10 градусов.