Какая погода ожидает нас на выходных?

В ночь на субботу в Курземе и Земгале ожидается дождь, днем дождь, в основном небольшой, пройдет местами, а на большей части Латвии выглянет солнце. Ночью температура опустится до +1...+7 градусов, днем поднимется до +10...+15 градусов.

В воскресенье ночью и днем ожидаются дожди и морось, местами осадки будут продолжительными и сильными. Ночью будет относительно тепло, температура не опустится ниже +6...+10 градусов. Днем ожидается +9...+15 градусов.

В понедельник станет на градус теплее, с северо-запада придет малооблачная погода. Ночью и утром продолжится дождь, днем в Латгале ожидается сильный дождь.

Согласно текущим прогнозам, во вторник воздух местами прогреется до +17...+20 градусов, но с четверга снова ожидается прохладная погода. Возможны заморозки. Средняя температура воздуха на следующей неделе прогнозируется на три градуса ниже нормы.