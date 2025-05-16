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Какая погода ожидает нас на выходных?

Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В субботу в Латвии выпадет меньше осадков, а воскресенье ожидается очень дождливым, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу в Курземе и Земгале ожидается дождь, днем дождь, в основном небольшой, пройдет местами, а на большей части Латвии выглянет солнце. Ночью температура опустится до +1...+7 градусов, днем поднимется до +10...+15 градусов.

В воскресенье ночью и днем ожидаются дожди и морось, местами осадки будут продолжительными и сильными. Ночью будет относительно тепло, температура не опустится ниже +6...+10 градусов. Днем ожидается +9...+15 градусов.

В понедельник станет на градус теплее, с северо-запада придет малооблачная погода. Ночью и утром продолжится дождь, днем в Латгале ожидается сильный дождь.

Согласно текущим прогнозам, во вторник воздух местами прогреется до +17...+20 градусов, но с четверга снова ожидается прохладная погода. Возможны заморозки. Средняя температура воздуха на следующей неделе прогнозируется на три градуса ниже нормы.

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