В воскресенье будет облачно, местами продолжительные дожди

В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит +6...+10 градусов.

Днем сохранится облачная и дождливая погода, со слабым и умеренным северо-восточным, северным ветром. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.

В Риге днем временами ожидается дождь, а температура воздуха составит +12...+14 градусов.