В воскресенье будет облачно, местами продолжительные дожди

В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода, на юге страны возможны продолжительные дожди, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит +6...+10 градусов.
Днем сохранится облачная и дождливая погода, со слабым и умеренным северо-восточным, северным ветром. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.
В Риге днем временами ожидается дождь, а температура воздуха составит +12...+14 градусов.
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