Неужели увидим солнце? Прогноз погоды на новую неделю

В последние дни в Латвии наблюдалась облачная, дождливая и ветреная погода, а по ночам в некоторых районах отмечались заморозки на траве. Тем не менее уже в понедельник дожди временно прекратятся, выглянет солнце, а воздух ощутимо прогреется.

Ночь на понедельник еще сохранит облачность и дожди в большинстве районов страны, а в первой половине ночи возможны даже грозы. Однако уже днём небо начнет постепенно очищаться с севера, и осадки останутся лишь на юго-востоке. Ветер ожидается умеренный, северный и северо-восточный, с порывами до 15 метров в секунду на побережье, к вечеру направление сменится на северо-западное. Температура ночью составит от +7 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до +12...+17, за исключением юго-восточных и прибрежных районов, где будет прохладнее - около +10...+12 градусов.

Во вторник переменная облачность сохранится, но значительных осадков не ожидается. Западный ветер будет слабым до умеренного. Ночные температуры понизятся до +3...+7 градусов, зато днем потеплеет до +15...+19, лишь на побережье термометр не поднимется выше +11...+15 градусов.

Из-за недавних осадков ожидается повышение уровня воды в реках, особенно в малых водоемах. В некоторых местах возможен резкий подъем уровня воды. В связи с усилением ветра также прогнозируются колебания уровня воды в тех реках и озерах, которые подвержены ветровым нагонным явлениям.

В середине недели солнце будет выглядывать чаще, осадки заметно сократятся, хотя временами небо все же останется затянутым облаками. Ночные температуры станут комфортнее и составят от +3 до +9 градусов, без угрозы заморозков. После теплого начала недели, когда днем воздух будет прогреваться до +13…+18 градусов, к ее концу снова станет прохладнее.