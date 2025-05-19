В понедельник пройдут дожди, но потом выглянет солнце; местами потеплеет до +19 градусов

Синоптики прогнозируют, что, начиная с север-запада страны, небо прояснится. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Температура воздуха повысится до +15...+19 градусов, на юге Латгале и местами на побережье будет всего +9...+14 градусов.

В Риге периодически возможны осадки, во второй половине дня выглянет солнце. При слабом или умеренном северном ветре максимальная температура воздуха составит от +12 градусов на севере страны до +16 градусов на юге.