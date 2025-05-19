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Во вторник ожидается по-настоящему весенняя погода

Весна на Бастионной горке в Риге
Весна на Бастионной горке в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 20 мая, в Латвии ожидается солнечная погода, без осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха поднимется до +17..+21 градуса, на западном побережье Курземе и побережье Северного Видземе - до +12..+15 градусов.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, переходящий во второй половине дня в северо-западный, начиная с северной части Курземе.

В Риге солнце прогреет воздух до +20 градусов, но во второй половине дня северо-западный ветер принесет прохладу. Скорость ветра местами будет достигать 12 метров в секунду.

Галерея: Весна в Риге

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