Какая погода ожидается в Латвии в оставшиеся майские дни?

Ранее прогнозировалось, что холодная погода вернется во второй половине этой недели, но последние данные показывают, что температура воздуха понизится незначительно.

Вторник и среда будут преимущественно сухими и солнечными. Ночные температуры опустятся до +1...+6 градусов, местами ожидаются заморозки на поверхности травы, а в некоторых районах побережья будет держаться температура не ниже +8 градусов. Днем потеплеет до +16...+21 градуса, на побережье будет прохладнее.

С четверга ожидается более облачная и дождливая погода. В центральной и восточной Латвии пройдут сильные дожди и прогремят грозы. На большей части страны температура ночью будет держаться ниже +5 градусов, а днем подниматься до +10...+17 градусов.

Последние дни мая ожидаются самыми теплыми в этом месяце, но сильной жары не прогнозируется.