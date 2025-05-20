В среду будет преимущественно солнечно

В среду, 21 мая, в Латвии облака будут лишь изредка закрывать солнце, и существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, на побережье до +8 градусов.
Днем будет преобладать легкий ветерок, в Курземе - умеренный южный. Температура воздуха достигнет +14...+19 градусов.
В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть легкий северо-западный ветер, во второй половине дня переходящий в южный. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем потеплеет до +18...+19 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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