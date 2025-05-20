В среду будет преимущественно солнечно

Ночью будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, на побережье до +8 градусов.

В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть легкий северо-западный ветер, во второй половине дня переходящий в южный. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем потеплеет до +18...+19 градусов.