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В среду будет преимущественно солнечно, воздух прогреется до +20 градусов

Обновлено 21 мая 2025, 07:02
Фото статьи
Фото: dpa/scanpix

В среду во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +16...+20 градусов, на градус прохладнее будет местами на побережье.

По прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный южный ветер.

В Риге облака периодически будут закрывать солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, к вечеру южный ветер немного усилится. Температура воздуха повысится до +19 градусов.

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