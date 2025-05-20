В среду будет преимущественно солнечно, воздух прогреется до +20 градусов

По прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный южный ветер.

В Риге облака периодически будут закрывать солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, к вечеру южный ветер немного усилится. Температура воздуха повысится до +19 градусов.

Галерея: Весна в Латвии