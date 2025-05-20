В среду будет преимущественно солнечно, воздух прогреется до +20 градусов

В среду во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +16...+20 градусов, на градус прохладнее будет местами на побережье.
По прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный южный ветер.
В Риге облака периодически будут закрывать солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, к вечеру южный ветер немного усилится. Температура воздуха повысится до +19 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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