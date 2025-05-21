В четверг местами ожидаются грозы

Грозовые тучи местами принесут интенсивные ливни и сильные порывы ветра, локально возможны наводнения, град и буря. С 11 до 23 часов в восточной части страны будет в силе будет объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение о грозе.

В Курземе ожидается сухая погода, в центральной части страны до вечера значительных осадков не прогнозируется. Между облаками выглянет солнце.

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Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, на западе Курземе - до +11...+15 градусов.

В Риге ожидается частичная облачность, без осадков, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который сменит направление на западное. Температура воздуха составит +20 градусов.