В четверг местами ожидаются грозы

В четверг, начиная с середины дня, в восточной части Латвии - особенно в Латгале - ожидается гроза, прогнозируют синоптики.
Грозовые тучи местами принесут интенсивные ливни и сильные порывы ветра, локально возможны наводнения, град и буря. С 11 до 23 часов в восточной части страны будет в силе будет объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение о грозе.
В Курземе ожидается сухая погода, в центральной части страны до вечера значительных осадков не прогнозируется. Между облаками выглянет солнце.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, на западе Курземе - до +11...+15 градусов.
В Риге ожидается частичная облачность, без осадков, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который сменит направление на западное. Температура воздуха составит +20 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!