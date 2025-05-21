В четверг местами ожидаются сильные ливни с грозами

Самые крупные грозовые облака сформируются во второй половине дня на востоке страны. В отдельных районах они принесут не только интенсивные ливни, но и сильные порывы ветра.

В четверг будет преобладать слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем - +16…+21 градус, на западе Курземе - +12…+15 градусов.

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В Риге возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит около +20 градусов.