Объявлено желтое предупреждение из-за повышения уровня воды в Лиелупе и Даугаве

Согласно прогнозам, в четверг, 22 мая, на востоке страны ожидаются осадки как ночью, так и днем - ночью возможны кратковременные дожди, а днем пройдут интенсивные ливни, местами с грозами.

Осадки сохранятся и в конце недели. В пятницу дожди накроют восточные регионы, а в субботу - и центральные районы страны. Ожидаются продолжительные дожди, а местами - сильные ливни с грозами. Лишь в воскресенье дожди ослабеют - в отдельных районах возможны лишь кратковременные осадки.

Из-за частых и обильных дождей возможны подтопления в низинах и повышение уровня воды в водоемах, предупреждает LVĢMC.