Ночью и утром в пятницу во многих районах пройдут продолжительные дожди

В пятницу, 23 мая, ночью и утром в Латвии будет преобладать преимущественно облачная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.
Во многих местах ожидается сильный дождь. При слабом ветре воздух остынет до +9...+12 градусов, в Курземе - до +6...+8 градусов.
Днем дождь пройдет преимущественно в восточной части страны, в Курземе пятница будет солнечной. Максимальная температура днем составит +11...+16 градусов.
В Риге ожидается продолжительный дождь, который ослабнет к утру. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, а днем в пятницу - +15 градусов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Лиелупе и Даугавы, что может привести к затоплению низменных территорий.
Галерея: Дождливый весенний день в Риге
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