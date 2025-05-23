Суббота будет дождливой; воздух прогреется максимум до +16 градусов

Местами на западе возможны прояснения, однако на востоке сохранится более облачная погода. Уже рано утром Латвию достигнет новая зона осадков - пройдут дожди, в восточных районах они будут затяжными, местами возможны и грозы.

Будет дуть слабый ветер. Воздух на западе прогреется до +11...+16 градусов, на востоке - до +8...+13 градусов.

В Риге в субботу ожидается в основном облачная погода без значительных осадков. В столице будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит +13...+15 градусов.

Галерея: Дождливая весна в Риге