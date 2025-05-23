Суббота будет дождливой; воздух прогреется максимум до +16 градусов

В субботу небо над Латвией будет преимущественно облачным, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Местами на западе возможны прояснения, однако на востоке сохранится более облачная погода. Уже рано утром Латвию достигнет новая зона осадков - пройдут дожди, в восточных районах они будут затяжными, местами возможны и грозы.
Будет дуть слабый ветер. Воздух на западе прогреется до +11...+16 градусов, на востоке - до +8...+13 градусов.
В Риге в субботу ожидается в основном облачная погода без значительных осадков. В столице будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит +13...+15 градусов.
Галерея: Дождливая весна в Риге
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