В субботу Латвию накроют продолжительные дожди

В субботу, 24 мая, в Латгале, Селии, а также на востоке Земгале и Видземе ожидаются дожди, местами затяжные, прогнозируют синоптики.
На западе Земгале и большей части территории Курземе осадков не ожидается, а в центральных регионах Курземе возможны отдельные дождевые облака.
Температура ночью составит +6...+10 градусов, в Курземе будет +3...+6 градусов.
Днем в восточных регионах будет преобладать слабый и умеренный северный ветер, на остальной территории страны - ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в Курземе - до +17 градусов.
В Риге суббота будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит около +9 градусов, днем - до +13 градусов.
Ранее сообщалось, что в восточной части страны возможно скопление воды в низинах и повышение уровня воды в водоемах.
Галерея: Дождливая весна в Риге
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