В субботу Латвию накроют продолжительные дожди

На западе Земгале и большей части территории Курземе осадков не ожидается, а в центральных регионах Курземе возможны отдельные дождевые облака.

Температура ночью составит +6...+10 градусов, в Курземе будет +3...+6 градусов.

Днем в восточных регионах будет преобладать слабый и умеренный северный ветер, на остальной территории страны - ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в Курземе - до +17 градусов.

В Риге суббота будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит около +9 градусов, днем - до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что в восточной части страны возможно скопление воды в низинах и повышение уровня воды в водоемах.

Галерея: Дождливая весна в Риге