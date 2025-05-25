Синоптики сделали прогноз на начало новой недели

Несмотря на то, что ночью небо на западе страны прояснится, в восточной части его будут закрывать облака, которые в восточных районах могут принести и дождь.

Ночью будет дуть слабый ветер, местами на востоке образуется туман. Температура воздуха не будет ниже +5...+10 градусов.

В Риге ночью ожидается ясная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +7...+9 градусов.

В понедельник ожидается преимущественно облачная погода, однако местами возможны прояснения. На востоке периодически возможны дожди, небольшой дождь возможен и в западных районах, в свою очередь на восточном приграничье есть вероятность грозы.

🌦️Jaunā darba nedēļa būs silta, bet valsts teritoriju šķērsos vairākas nokrišņu zonas.



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Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +16...+21 градуса, на побережье Курземе и на востоке страны будет прохладнее - всего до +14...+16 градусов.

В Риге в первой половине дня ожидается ясная погода, однако во второй половине дня облачность усилится, осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.

В середине и во второй половине дня, под солнцем, интенсивность УФ-излучения будет умеренно высокой.

Галерея: Ресторан Sēnīte