Последняя неделя мая будет теплой, но с четверга похолодает

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущие четыре недели были прохладнее нормы, рассчитанной по средним показателям за период с 1991 по 2020 год. На этой неделе средняя температура воздуха ожидается близкой к обычной для данного времени года.

В первой половине недели максимальная температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, в среду местами воздух прогреется еще на градус больше. Однако на побережье и в восточных регионах под дождевыми облаками температура по-прежнему останется ниже.

Начиная с четверга ожидается небольшое похолодание - на большей части территории страны температура не будет превышать +20 градусов. Заморозков больше не прогнозируют; ночами воздух преимущественно не будет остывать ниже +5..+10 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, причем в Латгале осадки будут более продолжительными и частыми.

Ранее сообщалось, что уровень воды в большинстве латвийских рек по сравнению с прошлой неделей снизился, однако на отдельных реках в центральной и восточной части страны он немного поднялся. В ближайшие дни, в связи с наступлением более сухой погоды, уровень воды в основном будет снижаться. В отдельных реках на востоке страны еще возможен небольшой подъем воды, более заметное повышение уровня ожидается на Даугаве.

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