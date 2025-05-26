Во вторник будет тепло и солнечно, до +21 градуса

Ночью будет довольно облачно, местами ожидается туман. В начале ночи в самых восточных районах страны возможен дождь. При слабом ветре температура воздуха опустится до +5...+10 градусов.

Днем ожидается довольно много солнца, особенно ясное небо будет в Курземе. Осадков не прогнозируется. Ветер будет слабый, в Курземе - юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +17...+22 градусов, но местами на побережье не превысит +14 градусов.

В Риге во вторник будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит +10 градусов, днем - до +21 градуса.

Галерея: Весна в Риге