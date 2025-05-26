Во вторник будет тепло и солнечно; воздух прогреется до +22 градусов

Ожидается преимущественно солнечная погода, больше облаков сохранится в Латгале, осадков не ожидается.

В Риге осадков синоптики не обещают, будет дуть слабый ветер, день ожидается преимущественно солнечным. Воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов прохладнее будет на морском побережье.