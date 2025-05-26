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Вт, 27.05.2025
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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
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Во вторник будет тепло и солнечно; воздух прогреется до +22 градусов

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Днем во вторник температура воздуха в Латвии поднимется до +17...+22 градусов, но местами на побережье она не будет выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается преимущественно солнечная погода, больше облаков сохранится в Латгале, осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный юго-западный ветер.

В Риге осадков синоптики не обещают, будет дуть слабый ветер, день ожидается преимущественно солнечным. Воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов прохладнее будет на морском побережье.

Галерея: Весна в Риге

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