Во вторник будет тепло и солнечно; воздух прогреется до +22 градусов

Днем во вторник температура воздуха в Латвии поднимется до +17...+22 градусов, но местами на побережье она не будет выше +15 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается преимущественно солнечная погода, больше облаков сохранится в Латгале, осадков не ожидается.
Будет дуть слабый ветер, в Курземе - умеренный юго-западный ветер.
В Риге осадков синоптики не обещают, будет дуть слабый ветер, день ожидается преимущественно солнечным. Воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов прохладнее будет на морском побережье.
Галерея: Весна в Риге
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