Май в Риге и Мадоне стал вторым по влажности с 1945 года

Наибольшее количество осадков в столице было зафиксировано в 1983 году, когда выпало 124 миллиметра, а в этом году к 25 мая в Риге выпало 107 миллиметров осадков.

В этом месяце в Мадоне выпало почти 150 миллиметров осадков, что является самым большим показателем в стране, а в мае 2021 года в Мадоне выпало еще на несколько миллиметров осадков больше. Прогнозы погоды говорят о том, что к концу месяца Мадона побьет рекорд 2021 года.

В Дагде, Калнциемсе, Резекне и Сили Ливанского края май стал третьим самым влажным с 1945 года.

В Латвии с 1 по 25 мая выпало в среднем 74,3 миллиметра осадков, что может сделать этот месяц 10-14-м самым влажным в истории. Самый дождливый май был в 1928 году, когда в среднем по стране выпало 117 миллиметров осадков; второй самый влажный май был в 1926 году, когда в среднем выпало 100 миллиметров осадков; третий самый влажный май был в 1944 году, когда в среднем по Латвии выпало 95 миллиметров осадков.

По прогнозам метеорологов, во второй половине этой недели снова ожидаются дожди. В восточной части страны садоводам и фермерам следует ожидать возможного ущерба.