В среду местами ожидаются дожди

Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и в Курземе. В западных и центральных районах страны ожидается солнечная погода.

Температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов, в Латгале - до +14...+17 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.

Среда в Риге будет сухой и солнечной, со слабым южным, юго-восточным ветром, а воздух прогреется до +23 градусов.