В среду местами ожидаются дожди

В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах Восточной Латвии.
Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь и в Курземе. В западных и центральных районах страны ожидается солнечная погода.
Температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов, в Латгале - до +14...+17 градусов. Ветер будет преимущественно слабым.
Среда в Риге будет сухой и солнечной, со слабым южным, юго-восточным ветром, а воздух прогреется до +23 градусов.
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