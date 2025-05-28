Какая погода ожидается в конце недели?

В середине недели в восточной части Латвии пройдут сильные дожди, но выходные пройдут без сильных осадков, свидетельствуют новейшие прогнозы погоды.
Со второй половины дня среды до утра четверга во многих районах Восточной Латвии ожидаются длительные дожди, местами сильные. В четверг днем и вечером на востоке страны образуются грозовые облака, которые местами принесут сильные ливни. На востоке Латвии возможно затопление низменных территорий.
В четверг во многих районах Латвии ожидаются дожди, а затем будет переменная облачность с кратковременными дождями. В субботу западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха по ночам будет опускаться до +5...+14 градусов, а днем достигнет +13...+21 градуса.
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