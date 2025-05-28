Какая погода ожидается в конце недели?

Со второй половины дня среды до утра четверга во многих районах Восточной Латвии ожидаются длительные дожди, местами сильные. В четверг днем и вечером на востоке страны образуются грозовые облака, которые местами принесут сильные ливни. На востоке Латвии возможно затопление низменных территорий.

В четверг во многих районах Латвии ожидаются дожди, а затем будет переменная облачность с кратковременными дождями. В субботу западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха по ночам будет опускаться до +5...+14 градусов, а днем достигнет +13...+21 градуса.