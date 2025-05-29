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Чт, 29.05.2025
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Синоптики предупреждают о сильных грозовых ливнях на востоке Латвии

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение о сильных грозовых ливнях, которые ожидаются вечером в четверг, 29 мая, в восточных районах Латвии. Ливни будут сопровождаться порывистым ветром и продолжатся до полуночи.

В отдельных местах в Латгале, Селии, а также в центральной и восточной части Видземе возможны подтопления низин.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 мая, во многих регионах Латвии ожидается дождь, в основном кратковременный, а на востоке страны пройдут ливни с грозами, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня и в ночь на пятницу в Латгале, Селии, в центральной и восточной части Видземе возможны очень сильные дожди, которые затопят низменные участки.

Солнце выглянет лишь местами, ветер будет слабым. Температура воздуха составит от +12...+14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса местами в центральных и восточных регионах Латвии.

В Риге осадков не ожидается, временами может выглянуть солнце, а воздух прогреется до +20 градусов. Вечером ожидается умеренный северо-западный ветер, температура воздуха понизится до +14 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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