В будущем возможны еще более сильные волны жары, предупреждают метеорологи

Две ведущие метеорологические организации мира прогнозируют, что в ближайшие годы ожидаются еще более сильные волны жары и экстремальные погодные явления.
Согласно прогнозу, опубликованному Всемирной метеорологической организацией и Британским метеорологическим бюро, существует 80-процентная вероятность того, что в течение следующих пяти лет будет побит текущий ежегодный температурный рекорд.
Еще выше вероятность того, что глобальная температура вновь превысит установленный десять лет назад порог потепления.
"Повышение средней глобальной температуры может звучать абстрактно, но в реальной жизни это означает рост вероятности экстремальных погодных явлений - более мощных ураганов, обильных осадков, засухи", - пояснила климатолог из Корнеллского университета (США) Натали Маховальд, которая не принимала участия в создании прогноза, но считает его достоверным.
"Повышение глобальной температуры означает больше человеческих жертв", - добавила она.
Впервые появилась пусть и небольшая, но реальная вероятность, что к концу десятилетия среднегодовая температура на Земле превысит целевой показатель Парижского климатического соглашения по ограничению потепления в 1,5 градуса Цельсия и даже перешагнет двухградусный порог, указали агентства.
По их расчетам, существует 86-процентная вероятность того, что в ближайшие пять лет будет превышен порог в 1,5 градуса, и 70-процентная вероятность, что средний показатель за этот период также окажется выше установленной границы.
Прогноз основан на более чем 200 отдельных моделях, полученных с помощью компьютерного моделирования, проведенного в десяти научных центрах мира.
Десять лет назад эти же научные команды оценивали вероятность превышения критического порога в 1,5 градуса как крайне низкую -около 1%. Тем не менее это произошло в прошлом году.
Теперь в аналогичных расчетах появилась и вероятность превышения двухградусной отметки, что исследователи из Британского метеобюро назвали "шокирующим".
"Никто не хочет этого, но наука показывает, что к этому все идет", - сказал метеоролог Леон Хермансон из Британского метеорологического бюро.
Хотя в 2024 году температура была выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса, в Парижском соглашении указано, что речь идет о средних значениях за двадцатилетний период, так что технически этот порог пока не превышен.
"Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет температура в среднем будет выше доиндустриального уровня более чем на 1,5 градуса, а это означает, что все больше людей будет подвержено риску сильных волн жары, что приведет к большему числу смертей и серьезным последствиям для здоровья, если не удастся лучше защитить людей от жары. Также стоит ожидать увеличения количества разрушительных лесных пожаров", - объяснил руководитель исследований климатических воздействий Британского метеобюро Ричард Бетсс.
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