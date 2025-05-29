В будущем возможны еще более сильные волны жары, предупреждают метеорологи

Прогноз основан на более чем 200 отдельных моделях, полученных с помощью компьютерного моделирования, проведенного в десяти научных центрах мира.

Десять лет назад эти же научные команды оценивали вероятность превышения критического порога в 1,5 градуса как крайне низкую -около 1%. Тем не менее это произошло в прошлом году.

Теперь в аналогичных расчетах появилась и вероятность превышения двухградусной отметки, что исследователи из Британского метеобюро назвали "шокирующим".

"Никто не хочет этого, но наука показывает, что к этому все идет", - сказал метеоролог Леон Хермансон из Британского метеорологического бюро.

Хотя в 2024 году температура была выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса, в Парижском соглашении указано, что речь идет о средних значениях за двадцатилетний период, так что технически этот порог пока не превышен.

"Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет температура в среднем будет выше доиндустриального уровня более чем на 1,5 градуса, а это означает, что все больше людей будет подвержено риску сильных волн жары, что приведет к большему числу смертей и серьезным последствиям для здоровья, если не удастся лучше защитить людей от жары. Также стоит ожидать увеличения количества разрушительных лесных пожаров", - объяснил руководитель исследований климатических воздействий Британского метеобюро Ричард Бетсс.

Галерея: Волна жары в США

Галерея: Волна жары в Европе