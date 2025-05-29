На востоке - сильные дожди, грозы и риск подтоплений, в пятницу до +21 градуса

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозе, а также о затоплении наиболее низких территорий и выходе из берегов водоемов. Предупреждение о повышении уровня воды в восточных краях будет действовать до понедельника.

В западной и центральной частях страны, начиная с Курземского побережья, в ночь на пятницу небо прояснится. Пятница будет довольно солнечной, однако с запада постепенно начнет увеличиваться облачность. На востоке Латвии в пятницу днем погода прояснится.

30.05.

Naktī:

Austrumu rajonos lietus, galējos austrumu rajonos stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla, dūmaka. Lēns līdz mērens R puses vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa t. rietumos +5...+10°, austrumos +10…+14°. pic.twitter.com/ebz6R5Nn1G — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) May 29, 2025

В пятницу прогнозируется западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - с порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +4 градусов в некоторых районах Курземе до +14 градусов на границе с Россией, максимальная температура днем составит от +14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса в центральной части страны.

В Риге в пятницу будет сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью при умеренном северо-западном ветре воздух остынет до +10...+11 градусов. Днем будет дуть слабый ветер, ближе к вечеру ожидается умеренный юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

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