Пятница будет преимущественно солнечной; воздух прогреется до +22 градусов

В пятницу в Латвии будет светить солнце, но в первой половине дня на востоке страны еще возможны дожди, прогнозируют синоптики.
На крайнем востоке страны прояснится лишь во второй половине дня, в свою очередь в Курземе именно после обеда, начиная с запада, небо закроют облака, однако значительных осадков не ожидается.
Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса, на западном побережье Курземе - всего +14...+15 градусов.
В Риге ожидается солнечный день, к вечеру облаков станет больше. Слабый северо-западный ветер сменится слабым или умеренным западным, юго-западным ветром. Температура воздуха достигнет +21 градуса.
В восточной части страны в силе предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о подтоплении низин и выходе водоемов из берегов.
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