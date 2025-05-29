Пятница будет преимущественно солнечной; воздух прогреется до +22 градусов

На крайнем востоке страны прояснится лишь во второй половине дня, в свою очередь в Курземе именно после обеда, начиная с запада, небо закроют облака, однако значительных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса, на западном побережье Курземе - всего +14...+15 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, к вечеру облаков станет больше. Слабый северо-западный ветер сменится слабым или умеренным западным, юго-западным ветром. Температура воздуха достигнет +21 градуса.

В восточной части страны в силе предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о подтоплении низин и выходе водоемов из берегов.

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