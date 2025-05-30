Начнется ли лето? Синоптики сделали прогноз на конец этой недели и начало следующей

В ночь на субботу и с утра местами ожидается кратковременный дождь, днем осадки возможны местами в восточной части страны, западный ветер будет дуть порывами до 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха не опустится ниже +10 градусов, а днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами на побережье - всего до +13...+15 градусов.

Первый день июня начнется с прохладного рассвета - минимальная температура воздуха составит +2...+9 градусов, местами возможны заморозки на поверхности почвы, а также туман. День будет сухим и преимущественно солнечным, воздух прогреется до +18...+22 градусов, чуть прохладнее будет местами на побережье.

Согласно нынешним прогнозам, в ночь на понедельник и с утра начиная с юго-запада страны пройдут дожди, местами возможен ливень. Осадки периодически ожидаются и в последующие дни. Как и на этой неделе, температура воздуха иногда будет подниматься чуть выше +20 градусов, а ночи не будут холоднее +5 градусов.

В солнечные дни ультрафиолетовое излучение в середине дня достигнет высокого уровня - люди с чувствительной кожей могут получить солнечные ожоги за 20 минут, если не будут осторожны. Самое важное время для защиты от солнца - между 12:00 и 15:00.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие дни в некоторых местах на востоке страны уровень воды продолжит повышаться и могут быть затоплены более обширные территории.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь на большей части территории Европы будет теплее обычного, однако в Скандинавии и странах Балтии среднемесячная температура воздуха, как ожидается, будет близка к норме, а осадков в июне в местами прогнозируется больше обычного.