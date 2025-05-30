В субботу ожидаются небольшие дожди, но будет тепло

В субботу, 31 мая, ожидается переменная облачность, на востоке местами пройдут дожди, но воздух прогреется до +16...+21 градуса, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На побережье будет на несколько градусов прохладнее: +13...+17 градусов.
Днем будет дуть слабый или умеренный западный ветер.
В Риге солнце временами будет закрыто облаками, во второй половине дня также ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+21 градуса.
Галерея: Весенние пейзажи
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