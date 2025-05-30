В субботу ожидаются небольшие дожди, но будет тепло

На побережье будет на несколько градусов прохладнее: +13...+17 градусов.

Днем будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В Риге солнце временами будет закрыто облаками, во второй половине дня также ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+21 градуса.

Галерея: Весенние пейзажи