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Сб, 31.05.2025
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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
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В субботу ожидаются небольшие дожди, но будет тепло

Облачность.

В субботу, 31 мая, ожидается переменная облачность, на востоке местами пройдут дожди, но воздух прогреется до +16...+21 градуса, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На побережье будет на несколько градусов прохладнее: +13...+17 градусов.

Днем будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В Риге солнце временами будет закрыто облаками, во второй половине дня также ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха повысится до +19...+21 градуса.

Галерея: Весенние пейзажи

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