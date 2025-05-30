В субботу пройдут кратковременные дожди, усилится ветер

Ночью начиная с запада местами пройдут дожди, а температура воздуха составит +10…+13 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, в отдельных регионах, в основном на юго-востоке, возможны кратковременные осадки. Порывы западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +16…+21 градуса, но местами на побережье температура не превысит +14 градусов.

В Риге ночью и утром возможен дождь, но в целом последний день мая будет солнечным и сухим. Слабый и умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится на западный. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем - до +20 градусов.

Галерея: Весна в Латвии