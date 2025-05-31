Первый день лета обещает быть солнечным

В целом ночью небо над Латвией будет преимущественно ясным, на востоке будет больше облаков. При слабом ветре местами образуется туман.

Температура понизится до +4...+9 градусов, но в отдельных районах на юго-востоке и на побережье залива воздух будет не холоднее +10...+11 градусов.

В Риге ночь пройдет с небольшой облачностью и без осадков. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит +10...+11 градусов.

Днем 1 июня в Латвии будет солнечно и без осадков. Ветер ожидается слабый, воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге днем также будет малооблачно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов.