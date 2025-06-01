В понедельник местами ожидаются грозы

Ночью с запада на Латвию начнет наступать атмосферный фронт. Небо затянут облака, в западных и центральных регионах пройдет дождь, местами не исключены грозы. Будет дуть слабый и умеренный ветер южных направлений. Минимальная температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, а на востоке страны будет прохладнее - от +7 до +10 градусов.

В Риге ночью поначалу будет ясно, однако ближе к утру небо начнет затягивать облаками, и в утренние часы пройдет дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть слабый и умеренный, преимущественно южного направления. Температура воздуха ночью в столице составит от +13 до +15 градусов.

В течение дня атмосферный фронт продолжит движение через территорию страны, вызывая дожди и местами сильные грозовые ливни. Ветер останется слабым и умеренным, постепенно сменяя направление с южного на юго-западное и западное. Максимальная дневная температура воздуха ожидается в пределах от +14 до +19 градусов.

В Риге днем временами будет идти дождь, возможна гроза, но уже во второй половине дня облака рассеются. Ветер сохранится слабым и умеренным, постепенно поворачивая с южного на юго-западный и западный. Максимальная температура воздуха в понедельник в столице достигнет от +17 до +19 градусов.

Во второй половине дня, когда облачность рассеется и выглянет солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения (UV) будет умеренно высокой. В связи с этим жителям рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.