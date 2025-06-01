Первая неделя июня принесет в Латвию дожди и грозы

В ночь на понедельник, 2 июня, осадки ожидаются в западных и центральных районах страны, а днем уже практически повсеместно. Не исключены грозы, причем в дневные часы местами возможны сильные грозовые ливни.

Ветер в понедельник будет слабым до умеренного, преимущественно с юга, днем постепенно повернет на юго-западный и западный. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, на востоке будет прохладнее на пару градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.

Во вторник, 3 июня, и среду, 4 июня, ожидается переменная облачность. Во вторник ночью дождь пройдет местами на востоке, днем возможны осадки в центральных районах и на востоке страны, во второй половине дня там ожидаются и грозовые ливни. В среду существенных осадков не прогнозируется. Ночью в отдельных районах возможен туман.

Ветер по-прежнему останется слабым до умеренного, преимущественно юго-западного и западного направления, а в среду он сменит направление на южное.

Минимальная ночная температура воздуха составит от +5 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, а в среду местами в западных и центральных районах столбики термометров поднимутся до +22…+24 градусов.

Во второй половине недели погода существенно не изменится - почти по всей территории страны периодически будут идти дожди, местами с грозами. Ночью температура не опустится ниже +8 градусов, а днем практически повсеместно воздух прогреется до +20 градусов и выше.

В середине дня и после полудня, когда выглянет солнце, ожидается средний уровень ультрафиолетового излучения, поэтому жителям рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.

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