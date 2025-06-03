Во вторник до +21, ожидаются дожди и грозы

Во вторник, 3 июня, во второй половине дня и вечером - преимущественно в восточной части страны - ожидается кратковременный дождь. Синоптики предупреждают: возможны грозы.
Ветер будет слабым до умеренного, преимущественно западный и юго-западный, ближе к вечеру сменит направление и станет переменным.
Температура воздуха в большинстве районов поднимется до +18..+21 градуса, однако в западной части Курземе и на побережье Видземе будет прохладнее: +15..+17 градусов.
В Риге солнце время от времени будут скрывать облака, осадков не ожидается. В течение дня ветер будет слабым, юго-западным, вечером - северным. Максимальная температура воздуха в столице достигнет +20 градусов.
Погодные условия определяет область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит 1011-1014 гектопаскалей.
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