Во вторник до +21, ожидаются дожди и грозы

Ветер будет слабым до умеренного, преимущественно западный и юго-западный, ближе к вечеру сменит направление и станет переменным.

Температура воздуха в большинстве районов поднимется до +18..+21 градуса, однако в западной части Курземе и на побережье Видземе будет прохладнее: +15..+17 градусов.

В Риге солнце время от времени будут скрывать облака, осадков не ожидается. В течение дня ветер будет слабым, юго-западным, вечером - северным. Максимальная температура воздуха в столице достигнет +20 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит 1011-1014 гектопаскалей.