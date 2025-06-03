Могут быть наводнения: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни

Среда будет преимущественно солнечной и сухой. После прохладной ночи воздух прогреется до +20...+24 градусов, а в прибрежных районах будет немного прохладнее.

Однако уже в ночь на четверг с запада начнет двигаться циклон, принося с собой дождевые облака, местами с сильными ливнями. В течение дня вероятность гроз резко возрастет в юго-восточных регионах, где температура воздуха может достигать +25 градусов. В пятницу через территорию страны пройдет еще одна обширная зона осадков.

Дождь прогнозируется и на выходных: возможны интенсивные ливни и грозы. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, на побережье будет на пару градусов прохладнее.

Осадки в ближайшие дни выпадут на всей территории Латвии, однако прогнозы относительно точных районов наибольшего выпадения дождя расходятся. Суммарное количество осадков в некоторых местах может превысить 50 миллиметров. Особенно велик риск новых подтоплений в районах, где почва уже переувлажнена и низины затоплены водой.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в мае наибольшее количество осадков наблюдалось в Латгале, Селии и юго-восточной части Видземе. Много дождя выпало также в Риге, Калнциемсе и Добеле.

Особенно пострадал от наводнений Мадонский край. Метеостанция в Мадоне зафиксировала в мае рекордное для страны количество осадков - 194,3 миллиметра, что составляет 340% от месячной нормы и 28% от годовой. Кроме того, 2 июня в Мадоне выпало дополнительно еще 16 миллиметров осадков.

В начале следующей недели погода станет более прохладной. Дожди сохранятся и на следующей неделе.