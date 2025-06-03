Ночью местами образуетcя густой туман

Ожидается слабый ветер и безветрие. Ночь пройдет без осадков, во многих местах небо будет ясным. Воздух остынет до +4...+10 градусов.

День обещает быть сухим и преимущественно солнечным, в Курземе ожидается более плотная облачность. Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе - умеренный южный. Воздух прогреется до +20...+24 градусов, температура на пару градусов ниже сохранится в некоторых районах побережья.

В Риге в среду ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью будет безветренно, температура воздуха в центре города опустится до +10 градусов, в пригородах - до +5...+8 градусов. Во второй половине дня при слабом и умеренном южном ветре столбики термометров в тени поднимутся до +22...+23 градусов.

В середине дня ультрафиолетовое излучение достигнет высокого уровня: люди с чувствительной кожей без соблюдения мер предосторожности могут обгореть на солнце за 20 минут. От солнца нужно наиболее тщательно защищаться в период с 12 до 15 часов.

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