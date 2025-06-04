Среда побалует приятной погодой

По прогнозам синоптиков, среда в Латвии будет сухой и преимущественно солнечной, в Курземе будет больше облаков.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе - умеренный южный ветер. Температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов.
В Риге ожидается солнечный день, без осадков. Воздух прогреется до +22...+23 градусов при слабом или умеренном ветре с юга.
Ультрафиолетовое излучение в середине дня достигнет высокого уровня.
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