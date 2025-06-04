В четверг ожидаются мощные грозы: объявлено оранжевое предупреждение

Местами возможны разрушительные грозы с очень интенсивным дождем, наводнениями, крупным градом и штормами. Наибольший риск стихийных бедствий прогнозируется днем ​​и вечером в Латгалии.

В центральных и восточных регионах страны действует оранжевое предупреждение о возможности опасных гроз и наводнений.

Большую часть дня небо будет затянуто облаками, ветер слабый. Максимальная температура воздуха составит +16...+22 градуса, с возможным повышением до +25 градусов на юго-востоке.

В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый ветер переменного направления, а воздух прогреется примерно до +20 градусов.

Галерея: Сильный ливень в Риге