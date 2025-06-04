В четверг ожидаются мощные грозы: объявлено оранжевое предупреждение

В четверг, 5 июня, во многих районах Латвии ожидается дождь, местами сильные ливни, лишь в Курземе осадки будут небольшими, прогнозируют синоптики.
Местами возможны разрушительные грозы с очень интенсивным дождем, наводнениями, крупным градом и штормами. Наибольший риск стихийных бедствий прогнозируется днем и вечером в Латгалии.
В центральных и восточных регионах страны действует оранжевое предупреждение о возможности опасных гроз и наводнений.
Большую часть дня небо будет затянуто облаками, ветер слабый. Максимальная температура воздуха составит +16...+22 градуса, с возможным повышением до +25 градусов на юго-востоке.
В Риге временами ожидаются дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый ветер переменного направления, а воздух прогреется примерно до +20 градусов.
Галерея: Сильный ливень в Риге
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