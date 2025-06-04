В четверг погода изменится: в некоторых районах возможна разрушительная гроза

Ночью с юго-запада страны усилится облачность, во многих регионах пройдут дожди, местами возможны ливни с грозами и порывистым ветром. Температура ночью составит +11…+16 градусов, местами на востоке страны - около +9 градусов.

Днем в большинстве регионов ожидается дождь, местами возможны особенно интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз, при этом с разрушительными порывами ветра и градом, прогнозируется во второй половине дня в Селии и Латгале. Температура воздуха составит +15…+22 градуса, на юге Латгале - около +25 градусов.

В Риге в четверг ожидается дождь, временами сильный. Температура воздуха составит около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.