Май в Латвии был на два градуса холоднее нормы

Среднемесячная температура воздуха опустилась ниже нормы впервые с января 2024 года.

С 2020 года только один раз - в прошлом году - май в Латвии был теплее нормы, или среднего показателя за 1991-2020 годы.

Самая низкая температура воздуха в прошлом месяце составила -4,8 градуса 9 мая на Даугавпилсской станции наблюдений, а наиболее высоко - до +23,0 градусов - столбик термометра поднялся 28 мая в Руцаве.

В мае был побит один рекорд тепла и четыре рекорда холода, а также зарегистрирована первая волна похолодания с 2023 года.

Среднее количество осадков в стране составило 84,7 миллиметра, или 168% от нормы, и май этого года стал шестым самым влажным за всю историю наблюдений с 1924 года. Наибольшее количество осадков в прошлом месяце составило 194,3 миллиметра в Мадоне, а меньше всего выпало на Колке - там было зарегистрировано 24,8 миллиметра осадков.

В Гулбене, Мадоне и Екабпилсе в мае было 18 дней, в течение которых выпало не менее одного миллиметра осадков, тогда как в Павилосте и Вентспилсе было всего четыре таких дня.

Показатель засухи и влажности на большинстве станций наблюдения находился в пределах нормы или указывал на умеренную влажность. На Колке и в Ирбене в мае было умеренно и очень сухо, в Даугавпилсе - очень влажно, в Мадоне - экстремально влажно.

Средняя относительная влажность воздуха в мае составила 75% - от 68% в Риге до 78% в Дагде. Самые сильные порывы ветра - 19,2 метра в секунду - наблюдались 1 мая в Риге.

Количество солнечного света была меньше, чем обычно в мае, местами в Латгале - даже вдвое меньше.

Галерея: Теплый день, 30 мая 2025 года