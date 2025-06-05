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Чт, 5.06.2025
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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
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Ночью ожидаются туман и кратковременный дождь

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В ночь на пятницу, 6 июня, в Латвии во многих местах сгустится туман, а небо прояснится и установится безветрие, прогнозируют синоптики.

С юго-запада в страну придут новые дождевые облака, местами возможны грозы. Минимальная температура составит +8...+13 градусов, в юго-восточных районах страны - до +15 градусов.

Днем во многих районах ожидаются дожди, на востоке - грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

С появлением солнца температура воздуха в пятницу повысится до +19...+23 градусов, на побережье будет немного прохладнее.

В Риге временами ожидаются дожди, ночью возможен туман. Температура воздуха поднимется с +12...+13 градусов ночью до +21...+22 градусов днем.

Галерея: Погода в Латвии

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