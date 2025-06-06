В пятницу пройдут дожди и возможны грозы, воздух прогреется до +23 градусов

Днем, временами при выглядывающем из-за облаков солнце, воздух прогреется до +18..+23 градусов, на западном побережье Курземе - до +16..+18 градусов.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер.

В Риге возможен кратковременный дождь, облачность периодически будет уменьшаться, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Самое большое количество осадков, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в четверг было зафиксировано в Даугавпилсе - 23,7 миллиметра. В Бауске, Дагде и Резекне выпало от 17 до 19 миллиметров.

Уровень воды в реках преимущественно незначительно колеблется; более резкий подъём отмечен на северо-восточных реках страны - Вайдаве и Вецпалсе.

Максимальная температура воздуха в четверг по наблюдениям сети LVĢMC варьировалась от +17 градусов в Лиепае до +23,4 градусов в Мерсрагсе.

Самая высокая температура воздуха в Европе 5 июня составила +36..+37 градусов на Балканах и Кипре. Самая низкая температура в ночь на пятницу была от -2 до -4 градусов в горах Скандинавии, Исландии и Альпах.

Погоду в Латвии определяет юго-восточная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1008-1011 гектопаскалей.