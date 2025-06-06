Синоптики дали не слишком радостный прогноз на новую неделю

В ночь на субботу начиная с запада страны осадки прекратятся, небо постепенно прояснится. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов. В субботу солнце периодически будут закрывать облака, во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Южный и юго-западный ветер в порывах местами усилится до 10-15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов, на западном побережье Курземе - до +15...+18 градусов.

В ночь на воскресенье дожди пройдут во многих районах. Днем кратковременные осадки возможны местами, сохранится вероятность грозовых ливней. Ветер в основном будет слабым, а температура существенно не изменится.

Ожидается, что в ночь на понедельник территорию Латвии пересечет циклон, который принесет сильные дожди и грозы. Осадки продолжатся во многих районах и днем, а западный и юго-западный ветер усилится до 16-21 метра в секунду. Такой ветер способен ломать ветви деревьев и отдельные деревья целиком. Температура воздуха не поднимется выше +12...+17 градусов.

В середине следующей недели также сохранится прохладная погода с периодическими дождями. Дальнейшие прогнозы пока расходятся, однако синоптики не ожидают сильной жары в этом месяце.

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