В день выборов в Латвии ожидается солнце, но также порывистый ветер и местами дождь

Вечером в пятницу и в ночь на субботу на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные, и прогремят грозы. Начиная с запада осадки постепенно прекратятся, погода прояснится.

Ночью будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье он будет сильнее - в порывах скоростью до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха на восходе понизится до +10...+15 градусов.

Днем порывами ветер будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду, максимальная температура воздуха ожидается от +16 градусов на западном побережье Курземе до +23 градусов на юго-востоке страны. Больше дождевых облаков будет во второй половине дня в центральной части Латвии, возможна гроза.

Rīt 7. jūnijā Latvijā notiks Pašvaldību vēlēšanas. Lai laika apstākļi neapturētu no piedalīšanās vēlēšanās!✉️ pic.twitter.com/LvAr2upfK6 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 6, 2025

В Риге в начале ночи ожидается кратковременный дождь, но суббота начнется с солнечной погоды. Днем облачность увеличится, пройдут кратковременные дожди и южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +12 градусов, а днем достигнет +21 градуса.

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