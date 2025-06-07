Воскресенье принесет облака, ливни и до 21 градуса тепла

Местами ожидаются кратковременные дожди, а с середины дня кое-где возможны ливни и грозы.

Поднимется слабый-умеренный ветер южных направлений.

В ночь на воскресенье небо над большей частью страны затянут облака. Дожди пройдут повсеместно, наиболее интенсивные - в центральных и восточных районах, где высока вероятность сильных грозовых ливней.

Будет дуть слабый ветер, который во время гроз усилится; после осадков местами образуются туман и дымка. Температура опустится до +10…+15 градусов, а в самых юго-восточных районах не ниже +15…+17 градусов.

В Риге ночью преимущественно облачно, временами дождь, возможна гроза. При слабом ветре столбик термометра понизится до +14…+15 градусов.