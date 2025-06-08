В воскресенье ожидаются дожди

В течение дня небо останется облачным, лишь изредка будет светить солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, во второй половине дня - слабый ветер. Воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В Риге в течение дня будет и солнце, и дождь. Ожидается слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +19...+21 градус.