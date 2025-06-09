В понедельник ожидается дождь и ветер

В понедельник, 9 июня, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями, местами возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Западный и юго-западный ветер будет порывами достигать 13-18 метров в секунду, а вечером на побережье Видземе - до 19–22 метров в секунду.
Температура воздуха не превысит +12..+17 градусов.
В Риге небо будет затянуто облаками и временами будет идти дождь, ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +15 градусов.
Погодные условия определяются циклоном. Атмосферное давление на уровне моря составит 999–1003 гектопаскаля.
Галерея: Погода в Латвии
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